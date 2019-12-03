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В Ираке заявили, что на территории страны нет боевых частей армии США

В иракской армии сообщили, что силы США используют "лишь изредка и только для нанесения ударов с воздуха"

ТАСС, 3 декабря. Боевые подразделения армии США в настоящее время отсутствуют на территории Ирака. Об этом, как передал иракский телеканал As Sumaria, сообщил во вторник представитель Объединенного оперативного командования иракской армии генерал Тахсин аль-Хафаджи.

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"Американские силы в Ираке выполняют миссию по оказанию материально-технической поддержки, обучения личного состава", - отметил аль-Хафаджи. По его словам, "они (силы США - прим. ТАСС) используются лишь изредка и только для нанесения ударов с воздуха".

Представитель Объединенного оперативного командования опроверг сообщения о перемещениях частей США по иракской территории и их передислокации из Сирии в Ирак. Эта информация, по утверждению аль-Хафаджи, "не соответствуют действительности". "Во время наступления Турции на севере Сирии, - добавил он, - иракская армия и силы США координировали свои действия, но спустя некоторое время эта практика была завершена". Иракский генерал подчеркнул, что на данный момент пересечение иракско-сирийской границы частями США, как и любые их передвижения по иракской территории "осуществляются исключительно с ведома Объединенного оперативного командования".

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