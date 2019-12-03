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Акции протеста в Гонконге

В Гонконге демонстранты растоптали американский флаг у генконсульства США

Протестующие передали сотруднику дипмиссии петицию с требованием отставки Дональда Трампа

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Десятки активистов в Гонконге собрались во вторник у здания генконсульства США в центре города, протестуя против вмешательства Вашингтона во внутренние дела Китая. Как сообщил телеканал RTHK, они растоптали американский флаг и сожгли картонную фигуру, изображающую дьявола с головой президента США Дональда Трампа.

Манифестанты держали в руках флаги КНР и пели патриотические песни. "Американцы, руки прочь от Гонконга!" - скандировали демонстранты, выступившие с осуждением принятия в США закона о демократии и правах человека в Гонконге. Они передали сотруднику дипмиссии петицию с требованием отставки Трампа.

Между тем на прошлой неделе сотни антиправительственных активистов в Гонконге провели акции в поддержку подписания президентом США упомянутого закона. Они восприняли этот шаг как поддержку протестному движению, которое продолжается почти полгода и сопровождается беспорядками.

Местные власти выразили осуждение и глубокое сожаление в связи с введением в США закона по Гонконгу, расценив его как вмешательство в свои внутренние дела. Данный акт "посылает ложные сигналы протестующим" и отнюдь не будет способствовать улучшению ситуации в этом специальном административном районе Китая, подчеркивали в правительстве, предупреждая, что нововведение ударит по бизнес-интересам самих Соединенных Штатов.

Закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом специальном административном районе КНР. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы", для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Теги
СШАКитайАкции протеста в Гонконге
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Акции протеста в Гонконге
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