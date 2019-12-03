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Кризис на Украине

Пристайко хочет привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе, чтобы добиться Ruxit

По словам главы МИД Украины, это значит, что Киев хочет, "чтобы Россия покинула Украину"
Глава МИД Украины Вадим Пристайко Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в преддверии саммита "нормандской четверки" заявил, что хотел бы привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе и добиться, как он выразился, Ruxit по аналогии с Brexit. Он прибыл во вторник в Лондон, где проходит встреча лидеров стран альянса и дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором выразил надежду на помощь блока.

"Я даже придумал слово - Ruxit, - сказал Пристайко. - Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим. Надеемся на это".

По словам министра, президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров НАТО не предусматривает приглашение на них руководителей стран-партнеров.

"Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО, - продолжал он. - Хочу напомнить, что мы стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу еще раз напомнить лидерам альянса".

Сам Пристайко также не будет принимать участия в саммите, но будет участвовать в конференции НАТО, которая пройдет параллельно со встречей лидеров альянса.

С самого начала гражданского конфликта в Донбассе, возникшего в результате государственного переворота на Украине зимой 2014 года, российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к происходящему и все утверждения официального Киева о "вмешательстве России" и наличии там якобы российских войск называла "пропагандистской фальшивкой". Москва также неизменно указывает, что урегулирование этого исключительно внутриукраинского конфликта возможно только путем прямого диалога между официальным Киевом и республиками Донбасса в рамках выполнения ими минских соглашений. 9 декабря в Париже запланирована очередная встреча лидеров "нормандской четверки", которая как раз призвана придать импульс реализации минских соглашений как единственного международно признанного механизма достижения мира в Донбассе.

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