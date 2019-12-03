Столтенберг: НАТО должна быть готова размещать войска за границей для борьбы с терроризмом

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. НАТО должна быть готова размещать большие группировки войск за границей для борьбы с терроризмом или для ответа на местные кризисы, как это было в Афганистане и на Балканах. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Лондоне на экспертной конференции NATO Engages, которая проводится в преддверии саммита Североатлантического альянса.

"Я твердо верю, что НАТО должна быть способна разворачивать большие группировки войск за границей в рамках боевых операций по борьбе с терроризмом или для ответа на местные кризисы, как это было на Балканах или в Афганистане. Мы должны быть способны в любой момент сделать это снова", - заявил он.

"Однако в долгосрочной перспективе гораздо лучше тренировать местные войска. Поэтому я твердо верю в необходимость работать с партнерами и помогать им стабилизировать их собственные государства. Так, как мы работаем со странами Северной Африки, особенно Тунисом, а также с другими государствами, помогая им создавать институты безопасности, командную структуру, силы спецназначения. Если наши соседи стабильны, мы будем в большей безопасности", - заявил он.

Помимо стран Северной Африки, НАТО использует ту же концепцию сотрудничества с Украиной и Грузией.

Присутствие в Арктике

Столтенберг также отметил, что НАТО должна обеспечить свое присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику, но не допускать роста напряженности с Россией в регионе.

"Значение Арктики быстро растет по ряду причин. Во-первых, потому что мы видим все больше российского присутствия в Арктике, мы также видим китайское присутствие там. Во-вторых, происходит таяние льдов, меняется география, открываются новые экономические возможности, новые морские пути сообщения между Востоком и Западом. Поэтому мы должны гарантировать, что НАТО присутствует в Арктике, что мы инвестируем в новые суда арктического класса, самолеты, средства разведки", - заявил он.

"В то же время я всегда разделял принцип - чем выше широты, тем ниже напряженность. Мы по крайней мере должны стараться поддерживать сотрудничество со всеми странами Арктического совета, включая Россию", - сказал генсек.

Главной темой саммита НАТО станет проблема увеличения военных расходов европейских стран альянса и Канады. США требуют, чтобы военные бюджет всех государств НАТО к 2024 году превысили 2% национальных ВВП и 60% этих средств тратились на закупки новой военной техники, главным производителем которой для стран НАТО выступает ВПК США.