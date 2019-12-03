Власти Украины объявили Цемаха в розыск по обвинению в терроризме

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины объявила в розыск жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого власти Нидерландов считают подозреваемым по делу о катастрофе лайнера малайзийской авиакомпании в Донбассе в 2014 году. Объявление о розыске Цемаха было размещено во вторник на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Как следует из сообщения, украинские власти подозревают Цемаха в "участии в террористической группировке и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей".

В извещении на сайте МВД Цемах указан как лицо, скрывающееся от следствия. В качестве даты его исчезновения указано 23 сентября.

В июне этого года Цемах был похищен СБУ в Снежном (ДНР), где он проживал, и вывезен в Киев.

В сентябре его освободили в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Он был доставлен в Москву, а затем выехал на территорию ДНР.

В июне этого года Нидерланды объявили Цемаха подозреваемым по этому делу. В сентябре голландская прокуратура сообщила, что переквалифицировала Цемаха из свидетеля в подозреваемого по "делу MH17".

Похищение Цемаха

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. По мнению главы республики Дениса Пушилина, инцидент был связан с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Находясь в украинском СИЗО, Цемах неоднократно допрашивался, в том числе сотрудниками Совместной следственной группы (ССГ), расследующей крушение. В сентябре Цемах был включен в список тех, кто был освобожден в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами.

Цемах в интервью телеканалу "Россия-24", вышедшем в эфире в начале ноября, заявил, что похитившие его украинские спецслужбы вместе с представителями следственных органов Австралии и Нидерландов пытались во время допросов получить от него нужные им показания о том, что к крушению малайзийского Boeing якобы причастны Россия и ополчение ДНР. В частности, по словам Цемаха, ему грозили пожизненным заключением за участие в донецком ополчении, а в случае дачи нужных показаний, напротив, обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды и предоставить жилье. Однако он отказался давать показания, которые от него требовали.

В интервью "Россия-24" Цемах заявил, что он не обладает никакой информацией по "делу MH17". В то же время российский адвокат Цемаха Анатолий Кучерена заявил в ноябре, что его подзащитный готов дать показания по этому делу голландским и украинским следователям.

Кучерена также сообщил, что занимается подготовкой жалобы Цемаха в Европейский суд по правам человека в Страсбурге против Украины и Нидерландов и считает, что его подзащитный легко может выиграть данное дело.

Катастрофа Boeing

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Для расследования катастрофы была создана так называемая Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Малайзия, которой принадлежал самолет, была приглашена в нее лишь спустя четыре месяца. Все предложения России по оказанию помощи в расследовании ССГ были отвергнуты.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств занимается голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым назван гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. В голландской прокуратуре подчеркивают, что ситуация вокруг Цемаха не препятствует процессу в отношении четырех указанных лиц.