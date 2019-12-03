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Глава МИД Сербии заявил, что курс на вступление в ЕС не должен вредить отношениям с РФ

Ивица Дачич считает, что ЕС в настоящее время не готов к расширению, так как "находится в фазе внутреннего пересмотра и моделирования своих прежних правил функционирования"

БЕЛГРАД, 3 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Стратегический курс Сербии на вступление в Евросоюз не должен наносить ущерб отношениям Белграда с Москвой и Пекином. Об этом в интервью ТАСС в преддверии визита президента Сербии Александара Вучича в Россию сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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"Наш стратегический курс - стать членами Европейского союза, это совершенно естественно и логично, так как на страны ЕС приходится почти две трети нашего общего товарооборота, самые большие инвестиции поступают из ЕС, географически и культурно мы принадлежим к этому региону, в странах ЕС проживает огромное число наших граждан <...> Однако мы считаем, что этот наш стратегический курс не должен наносить ущерб сотрудничеству с другими странами, прежде всего с Россией, которая является нашим традиционным другом и партнером. Похожая ситуация с Китаем, с которым мы все больше сотрудничаем к обоюдному удовольствию. Мы не собираемся менять такую позицию, поскольку свое процветание мы видим лишь в открытости по отношению ко всем на основе уважения и равноправия", - сказал Дачич.

По слова главы МИД, Белград рассматривает подготовку к вступлению в ЕС как процесс реформирования общества и экономики. "Будущее членство в ЕС мы рассматриваем не как цель, а как средство развития стандартов, в которых живут наши граждане", - указал министр. В то же время Белград видит, что ЕС в настоящее время не готов к расширению, так как "находится в фазе внутреннего пересмотра и моделирования своих прежних правил функционирования, что однозначно негативно влияет на его способность принимать новых членов", отметил он.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Тем не менее Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признание независимости Косова и прекращение дружественных отношений с РФ.

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