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Представителей грузинской оппозиции на митинге в Мцхете закидали яйцами и вениками

Между оппозиционерами и сторонниками "Грузинской мечты" произошла потасовка, которую сразу же пресекли полицейские

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" закидали лидеров оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - Движение за свободу" яйцами, бутылками и вениками на митинге в городе Мцхета (край Мцхета - Мтианети) около здания местной мэрии. Об этом во вторник сообщил грузинский телеканал Mtavari Arxi.

"В меня запустили что-то тяжелое, но это ничего. Это лицо нынешней власти. Таким образом они пытаются удержаться за власть. Они стараются это сделать десятью натравленными на нас людьми", - сказал член "Национального движения" Заал Удумашвили в эфире Mtavari Arxi после того, как ему в голову попали пластиковая бутылка и веник.

После этого между оппозиционерами и сторонниками "Грузинской мечты" произошла потасовка, которую сразу же пресекли полицейские.

До этого инцидента лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерию облили водой. Сторонники "Грузинской мечты" в сторону оппозиции кидали также и яйца. Полиция задержала одного сторонника правящей партии за мелкое хулиганство.

Оппозиционеры находятся у здания мэрии Мцхеты, чтобы опротестовать избиение членов молодежного крыла их партий. Четырех молодых активистов в Мцхете избили в понедельник. Они добивались встречи с депутатом парламента от Мцхетского округа Дмитрием Хундадзе, чтобы узнать, почему он проголосовал против изменений в конституцию по переходу на пропорциональную систему выборов.

Кризис в Грузии

В Тбилиси у стен парламента с 14 ноября проходят протесты. В тот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиция во всем винит председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, анонсировавшего переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

За время протестов митингующие два раза блокировали парламент. Оба раза полиции удалось их разогнать с применением водометов. Активисты заявляют, что не прекратят демонстрации, пока не добьются проведения в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

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Грузия
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