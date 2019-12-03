В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря. Об этом во вторник сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Совместные военные учения России, Ирана и Китая пройдут 27 декабря", - цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Ханзади добавил, что маневры "будут называться "Пояс морской безопасности".

Предварительный план военно-морских учений в Индийском океане был выработан представителями трех стран в октябре.

2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предстоящие учения военных моряков России, Китая и Ирана призваны отработать борьбу с террористами и пиратами. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что эти учения не являются проявлением враждебности по отношению к какой-либо стране.