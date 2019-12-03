В ОБСЕ обеспокоены принятым в РФ законом о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Об этом говорится в опубликованном во вторник на официальном сайте организации заявлении.

"Этот закон накладывает серьезные административные ограничения как на определенных лиц, так и на средства массовой информации, а также предполагает непропорциональные ограничительные меры, в том числе блокирование доступа к материалам в интернете, которые не промаркированы, как информация от "иностранных агентов", - приводятся слова Дезира в заявлении.

По версии представителя ОБСЕ по свободе СМИ, принятие закона ставит под угрозу свободу самовыражения, СМИ, а также свободу публикаций информации в Российской Федерации. "Дискриминации, основанной на происхождении источника информации, быть не должно", - сказал Дезир.

Новый закон, подписанный 2 декабря, предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Причем речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников.