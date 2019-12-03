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Осужденный за коррупцию экс-премьер Молдавии Филат вышел на свободу

Ранее Влада Филата признали виновным в извлечении выгоды из положения и пассивной коррупции

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Влад Филат, осужденный в 2015 году за коррупцию, вышел на свободу. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь управления пенитенциарных учреждений республики Олег Пантя.

"Филат был освобожден по решению Кишиневского суда", - сказал пресс-секретарь.

Филат, который возглавлял Либерально-демократическую партию Молдовы, составлявшую ядро правящей проевропейской коалиции, был арестован в здании парламента 15 октября 2015 года. Обвинения против него основываются на показаниях мэра молдавского города Оргеев Илана Шора, который оформил явку с повинной, сообщив, что за оказание различных услуг и благоприятствование бизнесу Филат получил от него около $250 млн. Прокуроры также считают Филата причастным к этому громкому делу и требовали для него 19 лет тюрьмы. Однако суд признал экс-премьера виновным лишь в извлечении выгоды из положения и пассивной коррупции по показаниям Шора, приговорив его к девятилетнему сроку. В августе 2019 года срок заключения сократили почти на два года из-за плохих условий содержания.

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Молдавия
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