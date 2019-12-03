Полиция в Ереване задержала более 20 участников акции протеста у здания Минобразования

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Стражи правопорядка Армении во вторник задержали 24 участника акции протеста из молодежного крыла оппозиционной партии "Дашнакцутюн", которые устроили сидячую забастовку у здания министерства образования, науки, культуры и спорта с требованием встретиться с министром Араиком Арутюняном. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"В настоящий момент в полицейских участках находятся 24 демонстранта, которые отказались выполнить законные требования полиции", - отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полиции позже сообщили корреспонденту ТАСС, что все задержанные будут отпущены в течение нескольких часов. "Составлены протоколы об административных правонарушениях, а все задержанные в течение нескольких часов будут освобождены", - подчеркнули в полиции страны.

Во вторник после полудня около 100 активистов молодежного крыла "Дашнакцутюн" попытались ворваться в здание Минобразования и встретиться с главой ведомства Арутюняном. Оцепившие здание министерства полицейские помешали демонстрантам осуществить задуманное, после чего началась потасовка между участниками акции и стражами правопорядка. Затем продолжившие митинг студенты заблокировали прилегающую к министерству и другим правительственным зданиям улицу Вазгена Саркисяна, там образовалась большая пробка. Стражи правопорядка после неоднократных предупреждений вновь применили силу для разблокирования улицы.

Активисты начали свои акции протеста в начале ноября после того, как Минобразования предложило поправки к закону "О высшем образовании и науке", в соответствии с которыми армянские язык, литература и история станут необязательными на непрофильных факультетах и вузах страны.