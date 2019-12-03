{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полиция в Ереване задержала более 20 участников акции протеста у здания Минобразования

Демонстранты требовали встречи с главой ведомства Араиком Арутюняном

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Стражи правопорядка Армении во вторник задержали 24 участника акции протеста из молодежного крыла оппозиционной партии "Дашнакцутюн", которые устроили сидячую забастовку у здания министерства образования, науки, культуры и спорта с требованием встретиться с министром Араиком Арутюняном. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"В настоящий момент в полицейских участках находятся 24 демонстранта, которые отказались выполнить законные требования полиции", - отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полиции позже сообщили корреспонденту ТАСС, что все задержанные будут отпущены в течение нескольких часов. "Составлены протоколы об административных правонарушениях, а все задержанные в течение нескольких часов будут освобождены", - подчеркнули в полиции страны.

Во вторник после полудня около 100 активистов молодежного крыла "Дашнакцутюн" попытались ворваться в здание Минобразования и встретиться с главой ведомства Арутюняном. Оцепившие здание министерства полицейские помешали демонстрантам осуществить задуманное, после чего началась потасовка между участниками акции и стражами правопорядка. Затем продолжившие митинг студенты заблокировали прилегающую к министерству и другим правительственным зданиям улицу Вазгена Саркисяна, там образовалась большая пробка. Стражи правопорядка после неоднократных предупреждений вновь применили силу для разблокирования улицы.

Активисты начали свои акции протеста в начале ноября после того, как Минобразования предложило поправки к закону "О высшем образовании и науке", в соответствии с которыми армянские язык, литература и история станут необязательными на непрофильных факультетах и вузах страны.

Теги
Армения
Реклама на ТАСС
В США заявили, что новый раунд диалога Вашингтона и Москвы состоится в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС