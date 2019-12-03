Трамп заявил, что США поддерживают очень хорошие отношения с Турцией

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают хорошие отношения с Турцией. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Лондоне.

"Я могу сказать, что у нас прекрасные отношения с Турцией, с президентом Эрдоганом", - сказал он. В частности, Трамп сообщил, что американские военные частично покинули Сирию и дали возможность Турции самостоятельно патрулировать свои границы с этой страной. "Так что у нас очень хорошие отношения с Турцией", - подчеркнул президент США.

В то же время Трамп сообщил, что США рассматривают вопрос о санкциях против Турции за покупку российского комплекса С-400. "Мы рассматриваем этот вопрос, сейчас идет обсуждение", - сказал он. Трамп напомнил, что Турция ранее хотела приобрести американские ЗРК Patriot, "но администрация [президента Барака] Обамы не позволила им этого сделать". "Так что у этой истории есть две стороны, и я должен сказать об этом", - добавил президент.

По его словам, встреча с представителями Турции по этому вопросу может состояться уже завтра.