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Макрон на встрече с Трампом заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

Президент Франции отметил, что НАТО была создана в других исторических условиях для противоборства с Советским Союзом, и призвал изменить повестку в "новой исторической ситуации"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости стратегического диалога с Россией.

"Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией", - сказал Макрон, отвечая во вторник на вопросы журналистов на полях проходящего в Лондоне саммита НАТО.

Он отметил, что НАТО была создана 70 лет назад в других исторических условиях для противоборства с Советским Союзом. "Нам надо видеть новую историческую ситуацию", - сказал французский лидер. Он заявил о необходимости выработки новой повестки.

Французский лидер неоднократно выступал за поддержание и укрепление диалога с Россией. Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, Макрон заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

Теги
РоссияФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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