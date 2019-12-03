Генсек НАТО выразил несогласие со словами президента Франции о ситуации в альянсе

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил во вторник несогласие с высказыванием президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что альянс находится в состоянии "смерти мозга".

"Я не согласен с такой характеристикой НАТО, в особенности потому, что за последние годы мы видели, как НАТО действительно предпринимает более значительные усилия, чем в прошлые десятилетия", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg. Он подчеркнул, что альянс "реагирует на новые вызовы, такие, как усиление Китая, что ранее не включалось в повестку дня для НАТО, но значится там сейчас".

Французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии НАТО. В интервью журналу "Экономист" он заявил, что внутри альянса полностью пропала координация, и он находится в состоянии "смерти мозга". Макрон также считает, что Европе необходимо осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".