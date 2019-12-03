Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о "смерти мозга НАТО"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО" и считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность. Соответствующее заявление французский лидер сделал во вторник на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.

Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

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"Я подтверждаю эти слова (о смерти мозга НАТО - прим. ТАСС)", - отметил он, признав, что они вызвали широкий отклик в мировой общественности. При этом Макрон уточнил, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса.

Ранее во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп назвал высказывание Макрона "оскорбительными" для многих государств альянса.

В начале ноября французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".