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Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о "смерти мозга НАТО"

Президент Франции считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО" и считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность. Соответствующее заявление французский лидер сделал во вторник на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.

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"Я подтверждаю эти слова (о смерти мозга НАТО - прим. ТАСС)", - отметил он, признав, что они вызвали широкий отклик в мировой общественности. При этом Макрон уточнил, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса.

Ранее во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп назвал высказывание Макрона "оскорбительными" для многих государств альянса.

В начале ноября французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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