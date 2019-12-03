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Ереванский суд перенес слушание по делу Кочаряна на 9 января 2020 года

Судья обосновала свое решение тем, что уходит в запланированный отпуск

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник принял решение перенести слушание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, на 9 января 2020 года. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд постановил прекратить сегодня слушание этого дела и перенести его на 9 января 2020 года", - отметила судья Анна Данибекян, обосновав свое решение тем, что уходит в запланированный отпуск с 10 по 30 декабря.

Защита Кочаряна попросила до ухода в отпуск провести еще одно заседание, мотивировав данное предложение решением Европейского суда по правам человека о том, что дела в отношении лиц, находящихся под арестом, должны рассматриваться с большей регулярностью, однако представители правопреемников и сторона обвинения возразили против этого.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят экс-президент страны Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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