Макрон выразил надежду на продвижение в урегулировании конфликта на востоке Украины

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Франция рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне.

"Надеюсь, что мы сможем продвинуться в урегулировании украинского конфликта", - сказал Макрон в преддверии саммита "нормандской четверки".

Переговоры в "нормандском формате" запланированы на 9 декабря в Париже. Местом проведения саммита станет Елисейский дворец. Вместе с Макроном в них примут участие президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Первая встреча в "нормандском формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа предстоящего саммита "в основных чертах готов".