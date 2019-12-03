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Трамп заявил о возможности достичь договоренности с Россией в ядерной сфере

По словам президента США, соглашение "на каком-то этапе включит Китай и другие страны"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности достижения договоренности с Россией по теме ядерного разоружения.

"Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом [РФ Владимиром] Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны", - сказал Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Лондоне.

"Они [российские власти] хотят достичь соглашения, и я думаю, что будет здорово, это самое лучшее, что мы можем сделать, мы будем вести переговоры с Россией по такому соглашению, которое будет сконцентрировано на ядерных ракетах, на ядерном вооружении", - добавил он.

Теги
СШАРоссияФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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