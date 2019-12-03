Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей "нормандской четверки"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Представители трех украинский партий - "Европейской солидарности" (лидер - Петр Порошенко), "Батькивщины" (лидер - Юлия Тимошенко) и "Голоса" (лидер - Святослав Вакарчук) - сделали с трибуны Верховной рады совместное заявление "О недопущении нарушения национальных интересов Украины", в котором обозначили "красные линии" для власти перед встречей лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Заявление было оглашено тремя представителями политических сил во вторник.

"Перед Украиной накануне нормандской встречи стоят вызовы, которые могут поставить под риск саму украинскую государственность. Поэтому мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Осознавая риски безопасности для национальных интересов Украины, для реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, заявляем о необходимости придерживаться во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций - "красных линий", нарушение которых принесет непоправимый вред Украине", - заявил с трибуны парламента представитель фракции "Европейской солидарности", экс-председатель Рады Андрей Парубий.

После этого глава фракции "Голоса" Сергей Рахманин уточнил, что три политические силы не допустят "никаких компромиссов относительного унитарного государства и никакой федерализации; никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса; никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, в частности, выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей; никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма Украине; никакого прекращения международных судебных процессов против России".

В свою очередь представитель "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что при обсуждении во время встречи в "нормандском формате" вопроса прекращения конфликта в Донбассе три политические силы требуют придерживаться обеспечения первоочередности решения вопроса безопасности в регионе. "Призываем все партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - добавил он.

Саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.