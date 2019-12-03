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Макрон считает, что Турция не может покупать российские комплексы и быть членом НАТО

Президент Франции заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен дать разъяснения, "если он хочет, чтобы его простили"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции считает невозможным пребывание Турции в оборонной системе НАТО, если она приобретает российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. По его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен дать разъяснения на этот счет.

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"Нам нужны разъяснения Турции на этом саммите, - заявил Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне. - Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной [в оборонную систему] и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет, чтобы его простили".

Второй пункт, по которому Макрон ждет прояснения позиции Анкары, - ее намерение заблокировать все декларации юбилейного саммита НАТО, если другие члены альянса не согласятся признать террористическими ряд организаций. "Они хотят, чтобы мы квалифицировали Рабочую партию Курдистана (РПК) и других как террористические группы, но это не наше определение", - подчеркнул Макрон.

"Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - добавил он.

Теги
СШАТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, Эмманюэль
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