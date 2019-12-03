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В США заявили, что новый раунд диалога Вашингтона и Москвы состоится в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Проведение нового раунда американо-российских консультаций по стратегической стабильности ожидается в ближайшее время. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Дипломат напомнил, что прошли уже два раунда этих консультаций. "Мы привержены тому, чтобы провести еще один. Вопрос состоит в поиске взаимоприемлемого времени [для обеих сторон] проведения контакта. Я надеюсь, это произойдет в ближайшее время", - отметил Форд на слушаниях, посвященных политике США в отношении России.

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