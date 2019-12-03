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Госдеп: Россия разрабатывает системы доставки ядерного оружия, аналогов которых нет у США

Речь идет о ракетном комплексе "Сармат" и крылатой ракете "Буревестник"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия в настоящее время разрабатывает новые системы доставки ядерного оружия, аналогами которых США не обладают. С таким утверждением выступил во вторник помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Россия в настоящее время разрабатывает исключительный новый бестиарий систем доставки ядерного оружия, аналогов которых нет у США", - утверждал дипломат на слушаниях в комитете, посвященных американской политике в отношении России. В пример он привел ракетный комплекс "Сармат", а также гиперзвуковые вооружения, необитаемый подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Форд также указал и на крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская обл.) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн.

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