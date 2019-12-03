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США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против шести танкеров, связанных с нефтяным сектором Венесуэлы

ТАСС, 3 декабря. Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него шесть танкеров, которые принадлежат венесуэльской государственной нефтедобывающей корпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.

В Минфине указали, что очередное введение санкций против венесуэльских танкеров направлено на борьбу с коррупцией в нефтяном секторе, а также "на уничтожение механизмов, которые используются для поставок нефти кубинскому режиму в обмен на предоставление защиты и разведывательных данных, что является одним из оставшихся каналов поддержки незаконного режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро (США признают правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо - прим. ТАСС) в Венесуэле".

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) определило шесть судов как заблокированное имущество PDVSA с учетом президентского указа 13884, блокирующего собственность и имущественные интересы правительства Венесуэлы", - сказано в пресс-релизе. Кроме того, американский Минфин указал, что название ранее внесенного в санкционный список танкера Nedas, следовавшего под флагом Греции, было изменено на Esperanza и обозначено как идущее под кубинским флагом.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под эти рестрикции подпали активы всех ведомств правительства Боливарианской Республики, а также ее Центрального банка и государственной нефтяной компании PDVSA.

Министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в сообщении ведомства, заявил, что "Куба и бывший режим Мадуро продолжают свои попытки обойти санкции, изменяя названия судов и упрощая транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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