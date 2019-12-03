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Кризис в Сирии
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Эрдоган заявил, что четырехсторонний саммит по Сирии в Лондоне прошел "весьма хорошо"

Во встрече участвовали Турция, Германия, Франция и Великобритания

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что состоявшийся во вторник в Лондоне саммит с участием лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании прошел хорошо.

"[Четырехсторонний саммит по Сирии] прошел весьма хорошо", - приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.

Встреча лидеров четырех стран по этой теме проводилась впервые. Наряду с Эрдоганом в нем также принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Темы или другие детали саммита в настоящий момент не уточняются.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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