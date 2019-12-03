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И.о. помощника госсекретаря США Рикер посетит Украину 4 декабря

После этого сотрудник американского внешнеполитического ведомства отправится в Словакию и Италию

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду посетит с визитом Украину. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"4 декабря Филип Рикер встретится с представителями американского посольства, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

После этого сотрудник американского внешнеполитического ведомства отправится в Словакию и Италию. В Братиславе он возглавит делегацию Соединенных Штатов на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где "обратит внимание на взаимодействие США с ОБСЕ в целях содействия региональной безопасности, прозрачности и [соблюдению] прав человека в Европе и Евразии". "Рикер также встретится с представителями стран-членов [ОБСЕ], чтобы обсудить основные приоритеты, в том числе поддержку транспарентности в военных вопросах, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в пресс-релизе.

В Рим Рикер прибудет в пятницу, 6 декабря. Там он примет участие в международной конференции "Средиземноморские диалоги", а затем отправится в Милан, где "посетит мероприятие с Американской торговой палатой".

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