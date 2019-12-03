Макрон на полях саммита НАТО назвал Россию соседом и партнером

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита НАТО отметил важность поддержания с Россией партнерских отношений для решения международных проблем. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Есть проблемы "замороженных конфликтов", другие разногласия, которые нас разделяют, - сказал Макрон. - Но это сосед и партнер в решении ряда международных проблем".

Он призвал "определить сферы совпадающих интересов". "Это нужно, чтобы вместе строить то, что я называю новой архитектурой доверия и безопасности", - сказал Макрон.