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Макрон на полях саммита НАТО назвал Россию соседом и партнером

Президент Франции также призвал определить сферы совпадающих интересов двух стран

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита НАТО отметил важность поддержания с Россией партнерских отношений для решения международных проблем. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Есть проблемы "замороженных конфликтов", другие разногласия, которые нас разделяют, - сказал Макрон. - Но это сосед и партнер в решении ряда международных проблем".

Он призвал "определить сферы совпадающих интересов". "Это нужно, чтобы вместе строить то, что я называю новой архитектурой доверия и безопасности", - сказал Макрон.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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