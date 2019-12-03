Госдеп США утверждает, что РФ стремится влиять на выборы в соседних странах

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл выступил во вторник с утверждением, что Россия якобы стремится оказывать влияние на избирательные процессы в соседних странах.

"Они (власти России - прим. ТАСС) не только пытаются влиять на ход наших выборов. Они стараются влиять на ход выборов по всему периметру своей границы, в ЕС, особенно в тех странах, которые являются сравнительно молодыми демократиями", - утверждал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США. Он выступил в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, тема которых была сформулирована как "Будущее американской политики в отношении России".

Хейл выразил мнение, что Россия таким образом хочет отвлечь внимание от собственных проблем. "Вы спросили о мотивации. Складывается впечатление, что Россия наносит удары, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Россия, как представляется, хочет доминировать над окружающими ее странами, возможно, иметь какой-то буфер. И они (власти России - прим. ТАСС) ищут возможности попытаться продемонстрировать, что Америка слаба. Поэтому они ищут возможности в таких местах, где есть конфликты, где государства не столь сильны, сколь могли бы быть", - полагает американский дипломат.

С его точки зрения, Россия добивается того, чтобы ее воспринимали на международной арене как сверхдержаву. "Думаю, они хотят восстановить свое самовосприятие и восприятие их на мировой арене в качестве сверхдержавы", - сказал Хейл, отвечая на вопросы сенатора Митта Ромни (республиканец, от штата Юта), который в прошлом пытался бороться за пост президента США, но терпел неудачи.

Законодатель в своем диалоге с заместителем госсекретаря дошел до того, что стал интересоваться, вынашивает ли Россия замыслы вторжения в соседние страны с целью увеличения численности своего населения. "Стремятся ли они вторгнуться в соседние страны? Я имею в виду, численность ее (то есть России - прим. ТАСС) населения сокращается. Хотят ли они захватить население постсоветских государств, чтобы увеличить численность собственного населения и укрепиться в качестве промышленной и экономической державы? Чего они надеются добиться?" - спросил у Хейла Ромни.

Кроме того, замглавы американской дипломатии отрицательно ответил на вопрос сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси), известно ли ему о каких-либо свидетельствах, указывающих на вмешательство Украины в американские выборы 2016 года. "Мне не известно", - сказал по этому поводу Хейл. Он не согласился с тем, что "надувательством" надо считать выводы о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Слово "надувательство" использует в этом контексте президент США Дональд Трамп.

Обвинения американской разведки

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы республиканца Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Никаких доказательств причастности властей России к предполагаемому вмешательству в ход американских выборов 2016 года администрация США ни разу не предоставила.