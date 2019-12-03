Сенат США изучит законопроект о санкциях против Турции на будущей неделе

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США намерен приступить к рассмотрению законопроекта о введении односторонних санкций в отношении Турции на следующей неделе. Об этом сообщил во вторник председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо).

"У вас будет возможность высказаться на эту тему на будущей неделе <...>. Мы действительно намерены рассмотреть законопроект по Турции на следующей неделе", - сказал влиятельный законодатель своему коллеге Роберту Менендесу (демократ, от штата Нью-Джерси), выступая на слушаниях, посвященных дальнейшей политике США в отношении России. Участие в этих слушаниях приняли заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл и помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Американские законодатели несколько раз поинтересовались у представителей внешнеполитического ведомства, почему администрация США до сих пор не применила ограничительные меры против Турции за приобретение Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Использование таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео очень ясно дал понять, что мы выполним CAATSA. Речь идет о [межведомственном] совещательном процессе, который еще не завершен", - сказал в ответ Форд. При этом он напомнил, что исполнительная ветвь власти США ввела санкции в отношении Китая на основании CAATSA примерно через 8 месяцев после покупки Пекином у Москвы военной авиации и ЗРС С-400.

Со своей стороны Хейл подчеркнул, что вашингтонская администрация стремится действовать осторожно, чтобы не нанести ущерб стратегическим отношениям с Турцией. "Мы хотим гарантировать, что Турция полностью остается "на якоре" в НАТО, как сегодня. В этом заключается долгосрочная стратегическая цель США", - отметил замглавы американской дипломатии. "Мы ведем с турками обсуждение по поводу того, чтобы распорядиться комплексами С-400 таким образом, который защитит интересы национальной безопасности США и будет противодействовать негативному влиянию России", - добавил Хейл, не вдаваясь в подробности.

Законопроект о санкциях в отношении Анкары в связи с проведением Турцией военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой С-400 был принят в октябре Палатой представителей Конгресса США.