Экс-замглавы МИД Украины: власти страны заранее знали о приостановке военной помощи от США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Украинские власти еще в июле этого года знали о приостановке военной помощи со стороны Вашингтона. Об этом заявила бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью газете The New York Times, опубликованном во вторник.

"У нас была эта информация", - сказала Зеркаль, которая 28 ноября написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, во вторник, 30 июля этого года она ознакомилась с письмом из посольства Украины в США, в котором говорилось о блокировании американскими властями военной помощи. Копия письма, по словам Зеркаль, была направлена в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что письмо было направлено несколькими днями ранее, однако не привела точную дату.

Впоследствии, когда была запущена процедура импичмента президента США Дональда Трампа, украинские власти, по словам Зеркаль, старались не допустить распространения информации, которая могла бы навредить американскому лидеру. В том числе власти в Киеве, по словам бывшей замглавы МИД, пытались скрыть данные о том, когда им стало известно о блокировании американской стороной военной помощи. Так, на одном из заседаний в сентябре помощник украинского президента Андрей Ермак велел ей избегать каких-либо комментариев на эту тему в СМИ. Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко отменил ее визит в Вашингтон, во время которого планировалось обсуждение антироссийских санкций, под предлогом того, что в ее беседах с представителями американских властей могут быть подняты вопросы, касающиеся расследования в рамках процедуры импичмента президента США.

Издание обращает внимание на то, что слова Зеркаль подтвердила ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. "Что касается того, знала ли Украина о заморозке и задавала ли вопросы о возможных проблемах с предоставлением помощи, то сотрудники моего аппарата показали мне два рассекреченных электронных письма, которые они получили от Госдепартамента. Одно из них было получено 25 июля в 14:31, в нем говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей [Конгресса США] спрашивают о помощи. Второе письмо было получено 25 июля в 16:25, в нем говорилось, что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины", - сказала она в ноябре на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте главы Белого дома.

Скандал в США

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке дискредитировать Байдена.