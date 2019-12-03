В МИД Украины заявили, что Рада не примет новый закон о статусе Донбасса, а продлит старый

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада из-за нехватки времени не будет принимать новый закон о статусе Донбасса, а продлит старый или примет его с доработками. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах экспертной конференции NATO Engagesй времени, которая проводится в Лондоне в преддверии саммита Североатлантического альянса.

"Наверное, в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия [действующего закона об особом статусе Донбасса] или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата, до которой осталась фактически неделя", - отметил Пристайко.