Госдеп: США не готовы сказать, что РФ существенно нарушает Договор по открытому небу

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Вашингтон продолжает считать, что Москва избирательно выполняет, а также нарушает некоторые положения Договора по открытому небу (ДОН), однако не готов утверждать, что эти нарушения являются существенными. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, также подчеркнувший, что решение о выходе из соглашения в Соединенных Штатах пока не принято.

"Пока не было той точки, где мы бы объявили, что ощущаем существенное нарушение, однако очевидно, что нарушения были. <...> Есть аспекты, которые, как мы очень надеемся, Россия исправит", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По словам Форда, в СМИ в последнее время было "много спекуляций", касающихся политики США в отношении договора, которым не стоит доверять. "[Договор] вносит вклад в обеспечение нашей безопасности и [безопасности] наших партнеров. Что мы предпринимаем сейчас, так это рассматриваем достоинства и недостатки продолжения участия [в ДОН], решение выйти не принималось", - пояснил Форд.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.