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СМИ: в Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ

Ибн Халдун является также двоюродным братом Абу Бакра аль-Багдади

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в Киркуке. Об этом сообщил во вторник телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на иракские силовые структуры.

Ибн Халдун считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки. Как отмечается, он был одним из наиболее разыскиваемых экстремистов после устранения аль-Багдади. Террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ. Мировое сообщество назвало ликвидацию аль-Багдади важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

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