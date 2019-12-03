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Санкции в отношении России

Сенатор-республиканец США назвал нереалистичными условия снятия с России санкций

Рэнд Пол при этом подчеркнул, что санкции так и не достигли своих главных целей

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) назвал во вторник нереалистичными условия вашингтонской администрации, при которых с России будут сняты введенные после воссоединения с Крымом санкции.

Говоря о санкционный политике на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, законодатель отметил, что США начинают с "нереалистичных предложений". "Как например, наши предложения России: "Если вы уйдете из Крыма, то мы рассмотрим возможность снятия с вас санкций". С практической точки зрения это неправильно, что они вторглись в Крым. Я не согласен с такой их политикой. С другой стороны, весьма маловероятно, что они когда-либо покинут Крым, если только кто-то их оттуда не вытеснит. Если в этом заключается наша позиция, то санкции останутся навсегда", - пояснил сенатор на слушаниях, посвященных американской политике в отношении России.

Он подчеркнул, что санкции так и не достигли своих главных целей. Пол указал на необходимость вести переговоры со странами, находящимися под санкциями и предлагать им реальные условия для снятия рестрикций. По его словам, в нынешней ситуации "ничего так и не произойдет". "Наши цели (в рамках снятия санкций - прим. ТАСС) слишком велики и неразумны", - отметил он.

Сенатор напомнил, что выступал за снятие ограничений в отношении российских дипломатов и законодателей ради диалога между двумя государствами.

Участие в этих слушаниях принял заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. "Я согласен с тем, что мы должны осмотрительно подходить к тому, как мы вводим санкции, чтобы они были более адресными и целенаправленными по своей природе. Мы согласны с тем, что должна сохраняться гибкость и возможность их отмены. <...> Мы не рассматриваем санкции обособлено в нашей дипломатической стратегии", - сказал замгоссекретаря.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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