Зеркаль опровергла информацию, что Киев еще в июле знал о приостановке военной помощи США

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль опровергла информацию, которая была опубликована в ее в интервью газете The New York Times, о том, что официальный Киев еще в июле узнал о приостановке со стороны США военной помощи. Соответствующее опровержение она сделала во вторник в эфире украинского радио "Новое время".

"Я действительно имела такую информацию (о том, что военная помощь еще не выделена - прим. ТАСС) из письма, полученного от нашего посольства в США. Это был конец июля. Но в письме, кроме прочего, шла речь о том, что вопрос о предоставлении военной помощи до сих пор находится без окончательного решения", - сообщила Зеркаль.

При этом она подчеркнула, что на этой информации посольство не акцентировало внимания, и вопрос о предоставлении помощи не показался ей проблемным. "Никаких дополнительных акцентов на том, что это проблема, что они очень нервничают или видят в этом какой-то умысел, не имелось. Оно привлекло мое внимание, потому что для меня было действительно непонятно, почему он еще не решен. Но такого ощущения, что это кризис, что это может привести к каким-то последствиям, у меня не было", - заверила Зеркаль. Она также добавила, что этот вопрос тогда, в июле, не стала обсуждать с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Подачу ее интервью в The New York Times Зеркаль назвала "манипуляцией".

Скандал в США

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке дискредитировать Байдена.