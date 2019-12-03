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Посол США вновь указал, что расходы Германии на оборону недостаточны

По оценке Североатлантического альянса, сейчас расходы ФРГ на оборону составляют около €47 млрд, что соответствуют 1,36% от национального ВВП

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Американский посол в Германии Ричард Гренелл вновь посетовал на то, что страны НАТО недостаточно средств тратят на оборону. Критику он сформулировал в авторской статье, которая опубликована во вторник вечером в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Германия, которая является самой богатой страной в Европе, в следующем году повысит свои расходы на оборону с 1,38 до 1,42% от ВВП. Однако, исходя из нынешних бюджетных показателей, к 2023 году они понизятся до 1,25%. Канцлер Ангела Меркель называла цель в 2% ВВП к 2031 "реалистичной, но сложной". До сих пор ее правительство не предложило альянсу убедительного плана, как было обещано в 2014 году", - пишет Гренелл.

Американский посол ранее уже неоднократно критиковал Германию по ряду поводов - из-за расходов на оборону, а также из-за участия немецких фирм в проекте "Северный поток - 2". Это вызывало недовольство со стороны немецких политиков.

По оценке Североатлантического альянса, сейчас расходы ФРГ на оборону составляют около €47 млрд, что соответствуют 1,36% от национального ВВП. Еще в 2014 году они составляли €35 млрд (1,18%). До 2024 года власти Германии намерены повысить военные расходы до 1,5% от ВВП, но не до 2%.

Теги
СШАГермания
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