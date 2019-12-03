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Глава МИД Мексики призвал США бороться с ввозом оружия в латиноамериканскую страну

За последние 10 лет на территорию Мексики попало порядка 2 млн единиц огнестрельного оружия, сообщил Марсело Эбрард

МЕХИКО, 4 декабря. /ТАСС/. Действия властей США, нацеленные на снижение объемов нелегального ввоза оружия в Мексику, помогут ей в борьбе с преступностью. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард, выступая в Палате сенаторов в Мехико. Согласно подсчетам Министерства национальной обороны Мексики, за последние 10 лет на ее территорию контрабандным путем попало порядка 2 млн единиц огнестрельного оружия, в основном из США.

"Если США хотят поддержать Мексику в битве с организованной преступностью, которую ведут [федеральные] власти и правительства штатов вместе с прокуратурами, то пусть они уменьшат объем ввозимого оружия", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Эбрард также отметил, что намерение президента США Дональда Трампа объявить наркокартели террористическими организациями "может привести к ослаблению сотрудничества между двумя странами". Ранее глава МИД заявлял, что Мексика не потерпит попыток нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью".

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии. В своем выступлении 1 декабря президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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