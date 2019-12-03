Глава МИД Украины раскрыл содержание проекта решений "нормандской четверки"

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Документ, который будет обнародован по завершении саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), зафиксирует достижения и не будет содержать амбициозных положений. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах экспертной конференции NATO Engages, которая проводится в Лондоне в преддверии саммита Североатлантического альянса.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - цитирует Пристайко издание "Европейская правда".

По его словам, документ не является новым, советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике еще 2 сентября. "Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее. То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих [инициатив]. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств", - сказал он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что принятые решения не изменят содержание минских соглашений. "Это не будет "Минск-3", - отметил он.

Встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.