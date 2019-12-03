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Джонсон заявил, что НАТО должна активно обсуждать новые типы угроз безопасности альянса

Великобритания тратит больше 2% своего ВВП на оборонные нужды альянса, подчеркнул британский премьер

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Странам НАТО не следует уклоняться от обсуждения новых типов угроз безопасности альянса, в том числе гибридных войн и деструктивных технологий. Об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам саммита НАТО.

"Будучи союзниками и друзьями, мы не должны уклоняться от обсуждения новых реалий, в особенности вопроса о том, как НАТО должна отвечать на новые угрозы, такие как гибридные войны и деструктивные технологии, в том числе в космическом и киберпространстве", - сказано в документе, выдержки из которого накануне выступления Джонсона были распространены премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

Глава британского правительства также подчеркнул, что Соединенное Королевство тратит больше 2% своего ВВП на оборонные нужды в соответствии со своими обязательствами перед альянсом. Кроме того, по его словам, Великобритания вносит самый большой вклад среди всех европейских стран в программу повышения боеготовности альянса, предоставляя в его распоряжение бронетанковую бригаду, две эскадрильи истребителей и шесть военных кораблей, включая новейшие британские авианосцы.

"Как показывает история, мир нельзя принимать как данность. Даже когда мы празднуем этот юбилей [НАТО], мы должны добиваться того, чтобы наши слова подтверждались делом", - подчеркнул Джонсон после того, как заявил, что альянс будет оставаться "непобедимым до тех пор, пока его члены будет сохранять единство".

Во вторник в Лондоне начался двухдневный саммит НАТО, посвященный 70-летию с момента основания Североатлантического альянса. В среду в тщательно охраняемом отеле "Гроув" за пределами столицы состоится встреча глав государств и правительств НАТО, на которой будут обсуждаться разногласия внутри альянса и точки совпадения интересов его членов. Встреча должна начаться в 09:00 по местному времени (12:00 мск), а уже в 13:30 (16:30 мск) ожидаются отдельные итоговые пресс-конференции участников встречи, а также публикация совместного заявления.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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