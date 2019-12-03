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Теледебаты кандидатов в президенты Алжира продлятся около трех часов

Дебаты пройдут 6 декабря

РАБАТ, 4 декабря. /ТАСС/. Теледебаты с участием пятерых кандидатов в президенты Алжира состоятся вечером в пятницу, 6 декабря, и продлятся от 2,5 до 3 часов. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, сообщил во вторник представитель Независимого национального избирательного органа (ННИО) Али Драа.

По его словам, дебаты будут транслироваться в прямом эфире по каналам государственного телевидения, национального радио, а также по ряду частных телеканалов.

"Дебаты начнутся в Международном центре конференций 6 декабря в 19.00 по местному времени (17:00 мск) и продлятся от 2,5 до 3 часов", - уточнил Драа.

Решение об организации теледебатов в рамках продолжающейся в Алжире избирательной кампании ранее принял председатель ННИО Мухаммед Шарфи после достижения договоренностей со всеми пятью претендентами на высший пост в государстве. Также в ННИО отметили, что проведение теледебатов даст "возможность гражданам Алжира лучше познакомиться с предвыборными программами каждого кандидата".

Выборы ради преодоления кризиса

К участию в выборах допущены: временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" 60-летний Азеддин Михуби, бывший министр туризма, председатель политического движения "Аль-Бина" 57-летний Абделькадер Бенгрина, два бывших премьер-министра - 74-летний Абдельмаджид Теббун и 75-летний Али Бенфлис, а также кандидат от партии "Фронт будущего" 56-летний Абдельазиз Белаид.

Власти убеждены, что только проведение намеченных на 12 декабря 2019 года президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода президента Абдельазиза Бутефлики, занимавшего пост в 1999-2019 годах. После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Ранее временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех призвал граждан страны "мобилизовать свои силы ради успеха президентских выборов".

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