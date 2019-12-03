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Джонсон и Трамп приветствовали увеличение расходов НАТО на оборону

США настаивают на том, что европейские члены альянса должны начать тратить на оборонные расходы не менее 2% от своего ВВП

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп приветствовали увеличение расходов стран - членов НАТО на оборонные цели. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского лидера во вторник по итогам его встречи с американским коллегой.

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"Лидеры приветствовали недавние увеличения расходов на оборону стран - членов НАТО и согласились, что существует необходимость в том, чтобы альянс был един перед лицом новых и эволюционирующих угроз", - отмечается в коммюнике.

"Премьер-министр также проинформировал президента о состоявшейся этим вечером [во вторник] встречи между лидерами Франции, Германии, Турции и Великобритании для обсуждения ситуации в Сирии", - говорится в документе.

Встреча Джонсона и Трампа прошла на полях двухдневного саммита НАТО, начавшегося во вторник в британской столице. Основные переговоры лидеров государств и правительства Североатлантического альянса пройдут в среду.

Согласно распространенным НАТО в конце ноября статистическим материалам, в 2019 году военные бюджеты США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии превысили 2% ВВП, военный бюджет Польши находится точно на отметке в 2%. По оценкам НАТО, суммарный оборонный бюджет альянса с 2016 по 2019 год вырос на $74 млрд - с $913 млрд до 987 млрд в фиксированных ценах 2015 года.

США настаивают на том, что европейские члены НАТО должны увеличить финансирование альянса, а также начать тратить на оборонные расходы не менее 2% от своего ВВП в соответствии с обязательствами, которые они взяли на себя перед НАТО. Ранее Трамп назвал крайне несправедливым то обстоятельство, что США тратят 4-4,3% на оборонные нужды, а Германия - 1-1,2% при том, что ее ВВП намного меньше американского.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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