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Власти КНДР проведут пленум политбюро ЦК партии для решения важных вопросов

Пленум состоится в конце декабря

ПХЕНЬЯН, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство КНДР приняло решение созвать в конце декабря нынешнего года пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения и решения важных вопросов в связи с изменившейся ситуацией во внутренней и внешней политике. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Президиум политбюро ЦК ТПК решил в последней декаде декабря созвать 5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва для обсуждения и решения важных вопросов в соответствии с требованием развития корейской революции и изменениями внутренней и внешней ситуации", - подчеркивается в сообщении агентства.

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