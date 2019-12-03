МИД Венесуэлы счел новые санкции против Мадуро попыткой скрыть неудачи его противников

КАРАКАС, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса считает, что новые санкции со стороны ряда американских государств в отношении руководства Боливарианской Республики бесполезны и призваны скрыть политические проблемы вводящих их стран.

"Вашингтон и его страны-сателлиты уже не знают, что придумать. В то время как сами они страдают от кризиса в управлении, народных антинеолиберальных восстаний, а их воображаемое псевдоправительство терпит неудачи в Венесуэле, они составляют бесполезные списки, чтобы нападать на нашу страну", - написал дипломат в Twitter.

Во вторник страны - участницы Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио) приняли решение запретить въезд на свою территорию президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также еще 28 чиновникам его администрации. В санкционный список, помимо Мадуро, вошли глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, вице-президент Делси Родригес, председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес и другие.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.