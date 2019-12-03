Республиканцы могут установить правила импичмента в Сенате без участия демократов

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) не исключил того, что республиканцы попробуют самостоятельно установить правила процедуры импичмента президента Соединенных Штатов в верхней палате, если им не удастся договориться с демократами. Его слова приводит во вторник газета Politico.

"Первое, что мы с [лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком] Шумером [от штата Нью-Йорк] сделаем - это посмотрим, есть ли возможность прийти к согласию по поводу процедуры", - сказал он журналистам. "Если это не удастся, я, возможно, вернусь к моим собственными однопартийцам и скажу: хорошо, можем ли мы собрать 51 человека среди нас и договориться, как мы поступим?" - добавил Макконнелл.

Правила процедуры импичмента в Сенате определены лишь в общих чертах, и о конкретных деталях законодатели должны договориться отдельно. Для принятия соответствующей резолюции необходим 51 голос. Сейчас у республиканцев есть 53 места в верхней палате.

Между ними и демократами могут возникнуть разногласия, в частности, в вопросе вызова свидетелей на слушания. Так, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала о желании некоторых сенаторов-республиканцев привлечь к процессу тех людей, чьи показания не дали заслушать демократы, контролирующие Палату представителей. Речь, в частности, шла о Хантере Байдене - сыне бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

По словам Макконнелла, окончательный план действий республиканцев пока не определен, и на данном этапе он лишь взвешивает различные сценарии. "Существует множество вариантов, которые не дают определенного ответа, потому что пока ответа нет", - пояснил он.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Скандал из-за разговора Трампа и Зеленского

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.