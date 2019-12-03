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Глава КНШ США обсудил с китайским коллегой преодоление разногласий

Стороны согласились с важностью продуктивного диалога

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в телефонном разговоре обсудил со своим китайским коллегой Ли Цзоченом вопросы преодоления двусторонних разногласий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба комитета.

"Телефонный разговор позволил обсудить выстраивание конструктивного, ориентированного на результат двустороннего военного сотрудничества, - отмечается в тексте. - Стороны согласились с важностью продуктивного диалога, эффективного разрешения разногласий и сотрудничества в сферах общих интересов".

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