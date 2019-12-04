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Выборы президента США - 2020

Трамп сожалеет, что сенатор Харрис вышла из президентской гонки

По данным общенационального опроса, Камалу Харрис поддерживали 5% потенциальных избирателей

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень жаль в связи с выходом сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис из предвыборной гонки.

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"Очень плохо. Мы будем скучать, Камала!" - с иронией написал Трамп во вторник в Twitter.

По итогам опубликованного во вторник общенационального опроса, проведенного изданием Politico и исследовательской службой Morning Consult, Камалу Харрис поддерживали 5% потенциальных избирателей-демократов, в то время как лидера предвыборной гонки - экс-вице-президента США Джо Байдена - 29%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 20%, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 15%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 9% и только что вступившего в предвыборную гонку экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - 5%. В опросе, проведенном с 25 ноября по 1 декабря, участвовали 15773 потенциальных избирателя. Уровень погрешности при опросе оценивается в 1%.

Камала Харрис сообщили о своем выходе из предвыборной гонки во вторник в Twitter: "Я приостанавливаю сегодня свою предвыборную кампанию и сообщаю об этом своим сторонникам с глубоким сожалением, но в то же время испытывая благодарность".

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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