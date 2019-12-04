СМИ: в Японии арестован один из главарей якудза

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Японская полиция арестовала одного из главарей группировки якудза "Кобе Ямагути-гуми" по подозрению в попытке убийства боевика соперничающего преступного объединения. По данным следствия, сообщил в среду телеканал NHK, 60-летний Хиродзи Наката в конце августа пытался застрелить из револьвера профессионального гангстера, который получил серьезные ранения. Инцидент произошел на одной из улиц портового города Кобе, где регулярно происходят стычки между враждующими кланами якудза.

В апреле боевик "Кобе Ямагути-гуми" получил там серьезные ножевые ранения. В октябре два члена этой же группировки погибли в Кобе в перестрелке.

Бандитская междоусобица развернулась после того, как в сентябре 2015 года от главного в Японии гангстерского синдиката "Ямагути-гуми" откололась достаточно большая часть ее членов, которые организовали самостоятельное объединение "Кобе Ямагути-гуми" численностью около 3 тыс. человек. Каждая из этих группировок претендует на лидерство в городе Кобе и во всем юго-западе главного японского острова Хонсю. Численность "Ямагути-гуми", по данным полиции, сейчас составляет около 9,5 тыс. человек.