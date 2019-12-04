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МИД Кубы назвал "гангстерской практикой" санкции США против поставщиков нефти на остров

Ведомство осудило новые незаконные и неконвенционные действия американского правительства

ГАВАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал незаконными и "гангстерскими" ограничительные меры США в отношении танкеров венесуэльской государственной нефтедобывающей корпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA), осуществляющих поставки топлива в карибскую страну.

"Мы осуждаем новые незаконные и неконвенционные действия правительства США, направленные на то, чтобы лишить Кубу поставок нефти. Это гангстерская практика угроз и наказаний за законные торговые отношения между суверенными государствами. Куба продолжит бороться", - написал во вторник дипломат в Twitter.

США во вторник расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него шесть танкеров PDVSA, которые, по мнению Вашингтона, поставляли нефть из Боливарианской Республики на Кубу в обход американских ограничительных мер. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

С середины сентября наблюдаются перебои поставок топлива на Кубу, что серьезно отражается на ряде секторов экономики острова, в частности транспорте. Большая часть межрегиональных и внутригородских автобусных маршрутов была сокращена. Власти острова отмечают, что подобная ситуация "является результатом усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа".

Теги
СШАКубаВенесуэла
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