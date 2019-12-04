Доклад по импичменту Трампа направлен в юридический комитет Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса одобрил во вторник доклад по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа и передал документ в юридический комитет.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

За доклад проголосовали 13 конгрессменов, против - девять. Таким образом, в рамках расследования дела об отстранении от власти действующего президента начинается новая фаза.

Согласно опубликованному демократами отчету, Трамп якобы организовал "беспрецедентную кампанию" по созданию препятствий расследованию. Кроме того, оппоненты обвинили президента в запугивании свидетелей с целью помешать их сотрудничеству с Конгрессом.

В полном виде доклад занимает порядка 300 страниц. Республиканская партия и Белый дом содержащиеся в документе выводы отвергли.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.