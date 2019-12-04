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МИД Китая назвал принятие Конгрессом законопроекта о правах человека в Синьцзяне клеветой

В ведомстве подчеркнули, что ситуация вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района является внутренним делом страны

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду назвала клеветой и злонамеренной критикой законопроект о правах человека в Синьцзяне. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении дипломата.

"Этот законопроект является умышленной клеветой на ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, он безудержно чернит предпринимаемые Китаем усилия по дерадикализации и борьбе с терроризмом, злонамеренно ударяет по проводимой китайским правительством политике в Синьцзяне, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, а также грубо вмешивается во внутренние дела Китая", - указывается в документе.

"Китай выражает в связи с этим резкое возмущение и решительный протест", - подчеркнула она.

Палата представителей Конгресса приняла во вторник практически единогласно законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Законопроект поддержали 407 конгрессменов из обеих партий, против выступил лишь один республиканец. В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу, который может наложить на него вето.

Инициатива, касающаяся прав человека в СУАР, также обязывает правительство США изучить вопрос о возможном введении запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг представителям китайских властей, находящимся в СУАР. Законодатели призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осудить действия Пекина в отношении уйгуров, а председателя КНР Си Цзиньпина - закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого этнического меньшинства.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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