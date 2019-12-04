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Иран выступил против направления японских кораблей в зону Персидского залива

Токио готовится направить в зону Персидского залива по меньшей мере один боевой корабль в сопровождении самолета-разведчика

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Иран выступает против направления японских и прочих иностранных военных контингентов в зону Персидского залива. Об этом заявил в распространенном в среду интервью японскому телеканалу NHK заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи, который прибыл в Токио как специальный представитель президента Хасана Роухани.

"Я не думаю, что какие-либо иностранные войска внесут вклад в дело стабильности, безопасности и мира в регионе", - сказал он, комментируя данные о том, что Токио сейчас готовится направить в зону Персидского залива по меньшей мере один боевой корабль в сопровождении самолета-разведчика в интересах обеспечения безопасности судоходства. О такой перспективе представителю иранского президента во вторник лично сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который провел переговоры с Аббасом Арагчи в своей токийской резиденции.

В ходе интервью NHK представитель иранского президента заявил, что довел до сведения главы японского правительства позицию Тегерана по этому вопросу. "Источник проблем региона, - подчеркнул в связи с этим Аббас Арагчи, - заключается в том, что США ввели в отношении Ирана самые жесткие санкции и в одностороннем порядке вышли из ядерных договоренностей". Представитель президента заявил, что Тегеран готов в связи с этим на самые решительные ответные меры. "Если мы не сможем получать выгоды от ядерных договоренностей, - сказал он, - то обязательно продвинемся на следующий этап и в зависимости от обстановки предпримем следующие шаги". Аббас Арагчи дал понять, что Тегеран, в частности, может отказаться от допуска на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Будущее договоренностей о ядерной программе Ирана оказалось под вопросом после одностороннего выхода из них США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

8 мая 2019 года Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке и объявил, что будет делать подобные шаги раз в 60 дней, если партнеры не выполнят своих обещаний. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств.

Теги
ЯпонияИранАбэ, Синдзо
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